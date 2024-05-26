كلية الدراسات الاقتصادية تشارك في المؤتمر الختامي لنادي المناظرات وأوراق السياسات

شاركت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، في المؤتمر الختامي لنادي المناظرات وأوراق السياسات، الذي عقد بجامعة أسيوط بمشاركة خمس جامعات مصرية هى جامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط، وجامعة السويس، وجامعة بني سويف، وجامعة جنوب الوادى، وتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية التجارة جامعة أسيوط ومركز خدمات التنمية.

ترأس وفد الجامعة المشارك د. أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، حيث ترأس الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر، مؤكداً على أهمية أوراق السياسات كآلية لتقديم المشورة لصانع القرار في التعامل مع مشكلات الواقع المختلفة، بما تتضمنه هذه الأوراق من عرض علمي لمشكلات المجتمع، وتقديم بدائل الحلول، والنصح بأحد هذه البدائل باعتباره البديل الأكثر فعالية في التعامل مع المشكلات، وإدارة الأزمات، وأثنى على أهمية وحيوية القضايا التي عالجتها الأوراق المقدمة للمؤتمر، حال تمكين المرأة، ودعم فرص التوظيف في المحافظات الحدودية، ودمج الشباب في عملية صنع القرار، وغيرها.

الطريق نحو التمكين

وقد شاركت جامعة الإسكندرية بورقة سياسات بعنوان "الطريق نحو التمكين: دور التحول الرقمي في إدارة الحملات الانتخابية الشبابية" أعدها فريق بحثي متميز من طلاب الكلية على رأسهم الطالبتان: شروق أحمد محمد، هبة محمود عبد السلام، وأشرف على الفريق د. رجب الطلخاوي، وأ. أحمد مجدي، والذي قام بعرض أبرز البدائل والتوصيات التي خَلُصت إليها ورقة السياسات، والتي استهدفت دمج الشباب في عملية صنع القرار من خلال تمكينهم من التسويق لأنفسهم وإدارة حملاتهم الانتخابية من خلال توظيف مستحدثات الثورة المعلوماتية والتحول الرقمي في الدعاية الانتخابية.

برنامج المناظرات

جدير بالذكر أن برنامج المناظرات وأوراق السياسات مر بمراحل عدة، بدءًا من إعداد وتدريب فريق بحثي متميز من طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية على كيفية المناظرة وإعداد أوراق السياسات، وذلك من خلال 5 ورش عمل تدريبية أقامتها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالتوازي مع فعاليات الجامعات الأخرى المشاركة، ومرورًا بالمرحلة الثانية من البرنامج، والتي شهدت إقامة مسابقات تنافسية بين الجامعات الخمس تخص جانب المناظرة، واختُتم البرنامج أمس بالمؤتمر الختامى.



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