دورات مجانية للعاملين بجامعة سوهاج لتعليم لغة الإشارة

ينظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، ورشة تعليمية مجانية تحت عنوان "مبادرة علمني لغة الإشارة"، والتي تستهدف العاملين بالمدن الجامعية بمقر الجامعة القديم والجديد، لنشر ثقافة الدمج بين الطلاب ذوى الإعاقة والأسوياء بالجامعة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن تنفيذ تلك الدورات المجانية يأتي فى إطار رؤية الجامعة لتحقيق الدمج بين الطلاب ذوى الإعاقة فى المجتمع الجامعى، وانطلاقاً من الإهتمام بتعلم لغة الإشارة والبحث عن آليات وطرق لتعلمها، واستكمالاً لسلسلة الدورات التدريبية للموظفين والإداريين العاملين بالجامعة. ليكونوا علي دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوي الاعاقات الخاصة.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الورشة ستتضمن عدداً من المحاور منها، مفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها ومخترعها، كيفية التواصل الفعال، وأسباب الصمم، وإتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تعليم الحروف الأبجدية، والطريقة المناسبة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التعريف بالمصطلحات و الجمل المستخدمة في عملية التقديم والتعارف، والألوان وأيام الأسبوع والأعداد، وأيضاً تعليم المصطلحات الطبية المتداولة، و تطبيق عملي للحوار وكيفية السؤال والرد.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، أن الدورة ستعقد بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم (مبنى ج) وذلك على ايدي متخصصين معتمدين في لغة الاشارة، مضيفاً أنه على من يرغب الاشتراك بالتدريب، يرجي الاتصال برقم التليفون٠١٠٠٩٦٧٤٧٢٦