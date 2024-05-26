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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

جهاز العبور الجديدة يستكمل تسليم أراضي بيت الوطن بالمرحلة الثامنة التكميلية

أراضى بيت الوطن
أراضى بيت الوطن

يستكمل جهاز مدينة العبور الجديدة، برئاسة الدكتور أحمد إسماعيل، اليوم الأحد، الموافق 26 مايو، تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بالحي 39 بمنطقة 2600 فدان.

وبحسب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، فإن سيتم تسليم قطع الأراضى بالبلوك B أرقام (56 – 58 – 59 – 60 – 64 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 - 80)، اليوم الأحد 26/5/2024، والقطع أرقام (83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 89 – 91 – 93 – 95  - 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101– 102 – 103 - 114)، يوم الثلاثاء 28/5/2024. 

وأضاف “ إسماعيل”، أنه  سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة  C أرقام (23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 41 – 44 – 45)، يوم الخميس 30/5/2024، والقطع أرقام (46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 63 – 64 – 71 – 78 – 85 – 86 – 87 – 88 - 89)، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع بالمنطقة D أرقام ( 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 36 – 40 – 43 – 45 – 46 - 47)، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع بالمنطقة E أرقام (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – ومن 33 : 41)، يوم الخميس 6/6/2024، والقطع من 42 : 55، والقطعتين 59 – 60، يوم الأحد 9/6/2024، والقطع بالمنطقة F أرقام ( 2 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30 – 31 – 32 - 33 – 37 – 38 – 39 – 42 – 44 – 45)، يوم الثلاثاء 11/6/2024، والقطع من 46 : 61، يوم الخميس 13/6/2024، والقطع أرقام (62 – 63 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71  -  72 – 77 – 83 – 84 – 85 – 88 - 89)، يوم الأحد 23/6/2024، وتخصيص الأيام من 24 : 26/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

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