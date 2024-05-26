جهاز العبور الجديدة يستكمل تسليم أراضي بيت الوطن بالمرحلة الثامنة التكميلية

يستكمل جهاز مدينة العبور الجديدة، برئاسة الدكتور أحمد إسماعيل، اليوم الأحد، الموافق 26 مايو، تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بالحي 39 بمنطقة 2600 فدان.

وبحسب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، فإن سيتم تسليم قطع الأراضى بالبلوك B أرقام (56 – 58 – 59 – 60 – 64 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 - 80)، اليوم الأحد 26/5/2024، والقطع أرقام (83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 89 – 91 – 93 – 95 - 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101– 102 – 103 - 114)، يوم الثلاثاء 28/5/2024.

وأضاف “ إسماعيل”، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة C أرقام (23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 41 – 44 – 45)، يوم الخميس 30/5/2024، والقطع أرقام (46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 63 – 64 – 71 – 78 – 85 – 86 – 87 – 88 - 89)، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع بالمنطقة D أرقام ( 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 36 – 40 – 43 – 45 – 46 - 47)، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع بالمنطقة E أرقام (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – ومن 33 : 41)، يوم الخميس 6/6/2024، والقطع من 42 : 55، والقطعتين 59 – 60، يوم الأحد 9/6/2024، والقطع بالمنطقة F أرقام ( 2 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30 – 31 – 32 - 33 – 37 – 38 – 39 – 42 – 44 – 45)، يوم الثلاثاء 11/6/2024، والقطع من 46 : 61، يوم الخميس 13/6/2024، والقطع أرقام (62 – 63 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 - 72 – 77 – 83 – 84 – 85 – 88 - 89)، يوم الأحد 23/6/2024، وتخصيص الأيام من 24 : 26/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.