وزارة العمل تسلم شهادات إتمام التدريب المهني بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فعاليات تسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية المجانية لشباب وفتيات المحافظة، والذين جرى تدريبهم علي مهن مختلفة مطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وذلك بقاعة مركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية، لمن اجتازوا الاختبارات النظرية والعملية لعدد 4 برامج تدريبية وهي (الخياطة والتفصيل، والتطريز، والتسويق الإلكترونى، وصيانة المحمول )، والتي جرى تنفيذها ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وجرى تدريب الشباب من الجنسين تدريبات نظرية وعملية بجانب الزيارات التدريبية الميدانية لمواقع خارجية لتطبيق نظام المعايشة، كما سيتم متابعة الشباب بعد التخرج للوقوف على مدى استفاداتهم من هذه البرامج ومدي استثمار المكتسبات العلمية والخبرات العملية لدخول سوق العمل بشكل سليم ومؤهل، وكذلك تنفيذ حزمة تدريبية أخرى بتلك البرامج في الفترة المقبلة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وقال ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجي، والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة للإشراف على تلك البرامج مع المديريات والاستفادة من خبراتهم التدريبية لتقديما الدعم اللازم للشباب.

وأضافت مدير المديرية انه حضر فعاليات التسليم أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة، وسيد رشاد مدير مركز التدريب والعاملين بالمركز، كما توجهت بالشكر إلى برنامج الأغذية العالمى على المنحة وبروتوكول التعاون والدورات المتميزة التى استفاد منها المتدربين والمتدربات وأشادوا بها أثناء الاحتفال، ومؤكدة الاستمرار فى تقديم الدعم اللازم للشباب من الجنسين من توفير دورات تدريبية مجانية على المهن التى يحتاجها سوق العمل والتى تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة فى ظل الجمهورية الجديدة.