وفد نقابة المهندسين يشيدون بالتجهيزات والخدمات الطبية في مرضى السرطان بالأقصر

نظم وفد من نقابة المهندسين في الأقصر، بقيادة المهندس محمد على محفوظ نقيب المهندسين؛ زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، لرسم الابتسامة على شفاه الأطفال، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال مرضى السرطان ممن يتلقون العلاج المجاني بأقسام المستشفى.

واصطحب فريق العلاقات العامة بالمستشفى، وفد نقابة المهندسين في جولة لأقسام العلاج المختلفة تعرفوا من خلالها على طبيعة تلقي المرضى الأطفال للخدمة الطبية وسبل الرعاية الصحية المختلفة وتصاميم الغرف حتى يشعر الأطفال بأن المستشفى منزلهم الثاني وبيئتهم المفضلة للشعور بالأمان في مواجهة المرض.

وخلال جولة وفد نقابة المهندسين في مستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، على الأقسام المختلفة قاموا بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال مرضى السرطان، كما التقطوا معهم الصور التذكارية لرفع معنوياتهم وتشجيعهم على تحمل العلاج خلال رحلتهم العلاجية.

الخدمات الطبية المجانية

وأثنى نقيب المهندسين والوفد المرافق له على إعجابهم الشديد بالخدمات الطبية المجانية المميزة التى تتم داخل أقسام المستشفى المختلفة، والتي تساهم في إسعاد كبار السن، والأطفال مرضى السرطان والتى ترفع من معنوياتهم وأن الجميع بجوارهم خلال مشوارهم العلاجى.

ومن جانبه، رحب الأستاذ محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد نقابة المهندسين على دعمهم الأطفال مرضى السرطان ، موجها الشكر والتقدير لهم على حرصهم لزيارة مستشفى الأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.