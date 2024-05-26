بدء تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة بأسوان الجديدة

بدأ جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، اليوم الأحد، الموافق 26/5/2024، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة بالحي الرابع في مدينة أسوان الجديدة لأصحابها في أيام محددة.

وأوضح المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة والمشرف على مدينة توشكى، أن عملية التسليم ستتم حسب الجدول التالي: