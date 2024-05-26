بدء تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة بأسوان الجديدة
بدأ جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، اليوم الأحد، الموافق 26/5/2024، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة بالحي الرابع في مدينة أسوان الجديدة لأصحابها في أيام محددة.
وأوضح المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة والمشرف على مدينة توشكى، أن عملية التسليم ستتم حسب الجدول التالي:
- يوم الأحد 26/5/2024: تسليم القطع من 1 إلى 11 في المجاورة 7.
- يوم الاثنين 27/5/2024: تسليم القطع من 14 إلى 20.
- يوم الثلاثاء 28/5/2024: تسليم القطع من 21 إلى 40.
- يوم الأربعاء 29/5/2024: تسليم القطع من 41 إلى 55 ومن 57 إلى 60.
- يوم الخميس 30/5/2024: تسليم القطع من 61 إلى 80.
- يوم الأحد 2/6/2024: تسليم القطع من 101 إلى 118.
- يوم الاثنين 3/6/2024: تسليم القطع من 120 إلى 146.
- يوم الثلاثاء 4/6/2024: تسليم القطع من 147 إلى 168.
- يوم الأربعاء 5/6/2024: تسليم القطع من 169 إلى 177 في المجاورة الثامنة.
- يوم الخميس 6/6/2024: تسليم القطع في حال تواجد من تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.