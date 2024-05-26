وزارة العمل تستعرض جهودها لخدمة المواطنين في احتفالية عيد العمال بشمال سيناء

شاركت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، فى الاحتفالية التى نظمها مركز النيل للإعلام بالمحافظة، فى ظل احتفاليات عيد العمال، بحضور عدد 56 من العاملين بمديريات الخدمات بالقطاع الحكومي، تناول اللقاء محاضرات حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على مدار يومين متتاليين.

وتضمنت حقوق وواجبات العامل، وكذلك قانون المنظمات النقابية 213لسنة 2017، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى ضوء قانون رقم 10 لسنة 2018، والخدمات الاجتماعية والصحية التى توفرها ادارة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل لفئة العمالة غير المنتظمة المسجلين بقواعد بياناتها، وكذلك فرص العمل ونشر ثقافة العمل الحر بالقطاع الخاص، ومجالات التدريب المهنى لإعداد وتأهيل الشباب لفرص العمل لتتماشى مع متطلبات سوق العمل، وأيضاً مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية، وتشريعات السلامة، كما تطرق الشرح إلى مفهوم الحرائق وأنواعها وطرق مكافحتها.

وقال محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت، وتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وكذلك القوانين ذات الصلة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات شارك فيها عبد الفتاح الإمام مدير مركز الإعلام، ومحمد زكى مدير إدارة الرعاية بالمديرية، وأمانى حجازى إدارة التشغيل، والكيميائى عبد المنعم محمود مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وهاشم عبده وصابرين صبحي من العاملين بإدارات المديرية.

وأكد الاستمرار فى تنفيذ خطط التوعية والتثقيف تحت إشراف الإدارة المركزية بالوزارة حول تطبيق كل أحكام القانون، ودعم ورعاية وحماية العاملين والحفاظ على علاقات عمل متوازنة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر فى ظل الجمهورية الجديدة.