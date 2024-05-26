يخوض الاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة آخر مباراة مع الفريق الكتالونى بعد اعلان رحيله أمام نظيره إشبيلية مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني

وتقرر انطلاق صافرة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الليجا الاسبانية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

وتذاع مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني مساء اليوم عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس بشكل حصري، فيما تبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورتس 1 اتش دي.