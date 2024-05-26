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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

هيئة تمويل العلوم تعلن فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية"

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع". 

 

ويعد ذلك أحد آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في المجتمع المصري في ضوء رؤية مصر 2030.

تطبيقات نداء الابتكار في العلوم التطبيقية

ويتيح النداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية" المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، والأمن الغذائي وتقنيات الزراعة، وإنتاج الطاقة وتخزينها وإدارتها، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعالجة المياه والموارد، واستدامة البيئة والنظم البيئية، الطب والصيدلة، الهندسة الطبية الحيوية"

وسيتم تقديم الدعم للمشروعات في النداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية" على النحو التالي: مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري (بدون شريك صناعي)، مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه مصري في حالة وجود شريك صناعي (على أن يدفع الشريك الصناعي 20 في المائة من ميزانية المشروع)، وسوف يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتجدر الاشارة إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية سيكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهًرا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة، على الرابط التالي:
https://stdf.eg/web/grants/open

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