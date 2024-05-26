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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مشروبات صحية لمواجهة الطقس الحار.. أبرزها عصير الأفوكادو والفراولة (فيديو)

الطقس الحار
الطقس الحار

كشف الدكتور سيد الهلوتي أخصائي التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، عن عدد من المشروبات الطبيعية والتي من الممكن أن تُساعد على مواجهة الحر وتُعزّز الصحة، موضحًا أن عصير الأفوكادوغني بالدهون الصحية ويحتوي على دهون صحية تُساعد على الشعور بالشبع وتُحسّن صحة القلب، وغني بالفيتامينات والمعادن.

المشروبات الطبيعية

وأوضح “الهلوتي”، خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح”، والمُذاع على شاشة “قناة dmc”، أن الأفوكادو يُعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم وفيتامين E، منوهًا بأنه مرطب للجسم ويساعد على ترطيب الجسم بشكل فعال، ولا يحتوي الأفوكادو على أي سكر مضاف، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري.

وأشار إلى أن عصير الفراولة ايضًا من العصائر التي تحتوي على عناصر طبيعية وغني بمضادات الأكسدة، ويُساعد على محاربة الجذور الحرة التي تُسبب تلف الخلايا، ويُقلل عصير الفراولة من الالتهابات في الجسم، مما يُحسّن الصحة العامة، ويحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا، وعدد السعرات في كوب 150 ملل لا يزيد على 50 سعرًا حراريًا.

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