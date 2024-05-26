ارتكبت جرائم غير أخلاقية.. ضبط البلوجر هدير عبد الرازق

كشفت صحيفة الحالة الجنائية للبلوجر هدير عبد الرازق، عقب القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية، إدنتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والإنستجرام، استخدمته في النيل من الشاكية وارتكبت في حقه جرائم السب والقذف والتشهير.

وتضمن الحكمان، الأول غرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بالسب والقذف، والثاني الحكم بحبسها شهر وغرامة 2000 جنيه في قضية أخرى بالسب والقذف

البلوجر هدير عبد الرازق

وكشفت مباحث الآداب عن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقالت الدكتورة نهى الجندي المحامية انها تقدمت من فترة ببلاغات الكترونية عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بسبب ما تبثه البلوجر هدير عبد الرازق عبر حساباتها الشخصية على مختلف التطبيقات، ومن بين تلك المقاطع فيديو تعرض فيه "ملابس داخلية" نسائية بحجة إرشاد الفتيات عن اماكن بيعها كما تظهر اجزاء حساسة من جسدها في مقاطع اخرى.

وأضافت الجندي ان البلوجر هدير عبد الرازق تواجه عدة اتهامات ابرزها التحريض على الفسق والفجور واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي يعاقب عليها بالحبس.

وكانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر، القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، من داخل شقتها بأحد كمبوندات القاهرة؛ لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.