وزارة العمل تنظم سلسلة ندوات للتوعية بالاتفاقيات الدولية في بورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، ندوة توعية بشركة سي ار اس جارمنت دنيم بالمنطقة الحرة للاستثمار ، وذلك في إطار سلسلة ندوات التوعية التى تقوم بها الوحدة للتوعية باتفاقيات العمل الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية.

وحضر الندوة 30 عاملة من العاملات بالشركة ، تضمنت مناقشة الإتفاقية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجور، والاتفاقية 111 التمييز في الاستخدام والمهنة والحقوق و الواجبات في قانون العمل ، وشرح أحكام تشغيل النساء في قانون العمل والطفل في إطار الاتفاقيات الدولية رقم 183و 156 الخاصة بحماية الأمومة والعمال ذوي المسئولية العائلية.

يأتى ذلك فى ضوء إعلان وزير العمل حسن شحاتة بعدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 ، وذلك بناء على جهود وزارة العمل في هذا الشأن ، وحرصاً على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال، في إطار الجمهورية الجديدة.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين للقيام بدورها فى التوعية والتثقيف حول تطبيق احكام القانون والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية ، والإلتزام لكافة بنودها ، وذلك من خلال العديد من برامج التوعية والأنشطة التثقيفية للعمال و أصحاب الأعمال التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل لتحقيق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية ونشر الوعي بالحقوق و الواجبات وإرساء قيمة العمل وتوفير العمل اللائق للجميع.

وأضاف مدير المديرية ان المحاضرات قدمها د.أميرة علوش مفتشة علاقات العمل ، ورشا محمد توفيق مسئولة المرأة بإدارة الرعاية ، كما جرى تنظيم ورشة عمل مع العاملات أدارت فعالياتها لمياء محمود مدير إدارة الرعاية ، وأمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد،حيث جرى الرد علي كافة الاستفسارات ومناقشة موضوعات حول الإجازات وأنواعها وإجراءات التحقيق مع العمال ومساءلتهم ، وسط تفاعل من جميع الحضور.