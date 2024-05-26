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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انطلاق أعمال الاجتماع الدوري الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة

جانب من الأجتماع
جانب من الأجتماع اليوم

 انطلقت، صباح اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الدوري رقم 59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام للمجلس، وبحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس، ورؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

تناول الأجتماع عدة أمور من بينها مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الدوري ال(52) للاتحادات النوعية العربية والذي عقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي.

كما تم مناقشة مذكرة حول "اقتصاد البيانات ودوره في تعزيز الأنظمة الاقتصادية العربية مقدمة من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وكذلك مذكرة بشأن "مستقبل النظم الضريبية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي المقدمة من اتحاد خبراء الضرائب العرب.


يذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: منظمة اقتصادية عربية تأسست في يونيو 1957 بقرار من المجلس الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية، وعقدت اجتماعها الأول عام 1964، وتضم في عضويتها كلا من: (مصر، السودان، الصومال، سوريا، العراق، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، الأردن، اليمن، وجزر القمر).
 

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