اليونسكو تعتمد الإسكندرية لتحقيقها المعايير الدولية لمواجهة التسونامى| تفاصيل

كشف المعهد القومي لعلوم البحار، تفاصيل اعتماد منظمة اليونسكو لمحافظة الإسكندرية، بتحقيقها المعايير الدولية للاستعداد للحد من مخاطر موجات التسونامي، وذلك كأول محافظة بقارة إفريقيا

وأكد المعهد القومي لعلوم البحار، أنه تم الاتفاق على استمرار دعم محافظة الإسكندرية من قبل اليونسكو في إدارة البرامج التي ينفذها اللجنة التنسيقية الحكومية الدولية لنظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي، والتخفيف من آثارها في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة، ذلك من خلال أجهزة للإنذار المبكر لموجات التسونامي والبرامج التدريبية التي تنفذها اللجنة.

كان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية دنيس تشانج سينج، ممثل اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو التابعة للأمم المتحدة والمسئول عن برنامج الحد من مخاطر موجات تسونامي بالبحر المتوسط وشمال الأطلنطي، وذلك لتكريم محافظة الإسكندرية بمناسبة تحقيقها المعايير الدولية للاستعداد للحد من مخاطر موجات تسونامي، مشيرًا إلى أن الإسكندرية مدينة عريقة وبها الكثير من الآثار والمباني القديمة التي تستحق الحفاظ عليها، لذا تم تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بحماية الشواطئ خلال السنوات الأخيرة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أهمية الاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المحافظة، وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

الإسكندرية هي أول مدينة في مصر وقارة أفريقيا القادرة على مواجهة أي موجة تسونامي

ومن جانبه أوضح ممثل اليونسكو أن التعاون مع مدينة الإسكندرية، بدأ منذ عدة سنوات واليوم نعلن أن الإسكندرية هي أول مدينة في مصر وقارة أفريقيا القادرة على مواجهة أي موجة تسونامي.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة عبير السحرتي والدكتورة سوزان الغرباوي نائبا رئيس المعهد، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومصطفى عرابي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، والمهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة، وقد تم تكريم جميع المشاركين في ملف الحد من مخاطر موجات تسونامي.