تعرف علي زيارة محافظ الشرقية المفاجئة لمدينة بلبيس| صور

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة بشوارع مدينة بلبيس للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد منطقة حي الشيخ عمر ليصدر توجيهاته للدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنبيه على أصحاب قطع الأرض الفضاء داخل وخارج الحيز العمراني بتسويرها حفاظاً عليها وحتي لا تتحول لمقالب عشوائية تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين واتخاذ اللازم قانونا.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة بلبيس بحصر الشوارع الجانبية والضيقة بمنطقة حي الشيخ عمر واعداد المقايسات اللازمة للبدء فوراً في اعمال الرصف ولتطوير باستخدام بلاط الانترلوك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بالعياده الشاملة للتأمين الصحي بمدينة بلبيس وتفقد غرفة الاشعة والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتأدية الخدمه الصحية والعلاجية بالشكل اللائق لأبناء المدينة.

والتقى المحافظ بعدد من المرضى والمترددين على العيادة واستفسر منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مؤكداً أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أحد المخابز بالمدينة لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والاطمئنان علي مرور مفتش التموين علي المخبز وكذلك والتأكد من سلامة الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين، باستمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية علي المخابز والمحال التجارية والأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع وطرحها امام المواطنين بأسعار مناسبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين

اختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة بلبيس بتفقد عزبة الكيلانية ليكلف رئيس المركز بإعداد المقايسات اللازمة لرصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة ببلاط الانترلوك مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في تحسين البنية التحتية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024، مؤكداً ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر انطلاقها غداً السبت الموافق 25 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول ، والعمل على منع الغش، وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي ، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة داخل اللجان والاستراحات المخصصة لاستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان وكذلك الاستراحات حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لجميع النوعيات ( تجاري – صناعي – زراعي - التعليم والتدريب المزدوج ) يبلغ 60 ألف و 393 طالبا وطالبة مقسمين إلى 26719 طالبا وطالبة بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنة و4326 طالبًا وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنة و 27682 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنة و 1666طالبًا وطالبة بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان بإجمالي 208 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكونترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 40 استراحة.