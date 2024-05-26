المشيخة العامة للطرق الصوفية تنعى عالم الحديث ومٌفسر الإسكندرية محمد إبراهيم الكتاني

تقدمت المشيخة العامة للطرق الصوفية ببيان تنعي فيه فقيد العلم الشيخ العلامة المُربي سليل النبوة وعالم الحديث الصوفي، الشيخ محمد إبراهيم الكتاني، الذي رحل اليوم الأحد لموافق 26 مايو لعام 2024، عن عُمر يُناهز 78 عام، قضاها في خدمة العلم الشريف، وكان فضيلته ملقب بـ عالم ومفسر الإسكندرية، فقد كان من أهم وأكبر علماء وفقهاء الصوفية.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية للشيخ عبر فيس بوك رحيل الشيخ: «إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ رٰاجِعونَ» بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى الرفيق الأعلى اليوم ملبيًا نداء ربه فضيلة شيخنا المحدث سليل آل البيت مولانا السيد محمد إبراهيم عبد الباعث. وإذ ننعى فضيلته إلى الأمة الإسلامية وإلى أحبابه ومريديه راجين من الله تعالى أن يتغمد فضيلته بواسع رحمته ومغفرته".





المشيخة العامة للطرق الصوفية

أصدرت المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعضو مجلس النواب، تنعي فيه رحيل الشيخ المٌحدث عالم الحديث ومفسر الإسكندرية وعالم وفقيه الصوفية الجليل، وتعزي الأحباب والأهل والطُلاب رايجين الله أن يتغمده بواسع مغرفته ورحمته، حيث جاء النعي على النحو التالي:



( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعونَ) قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعُ الْغُرُورِ)، وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، قال ابن مسعود رضي الله عنه: "موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار.



وأضاف، أنه قيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس قال إذا هلك علماؤهم. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ينعي سماحة السيد الدكتور: عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية سماحة العلامة العالم الجليل الحسيب النسيب المحدث المفسر المربي سليل بيت النبوة السيد محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني والذي وفاته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 78 عام قضاها في خدمة العلم الشريف.



وتابع، تنعي المشيخة العامة فضيلته إلى الأمة الإسلامية وإلى أحبابه ومريديه راجين من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويرزقه جوار الأولياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل الله ما قدمه هذا العالم الكبير في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.