علي جمعة يُنعى الشيخ محمد إبراهيم الكتاني: سليل ببت النبوة العلامة المربي

نعى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الشيخ المحدث محمد إبراهيم الكتاني، الذي وفته المنية اليوم الأحد 26 مايو 2024، الموافق 18 ذو القعدة 1445 هجريًا.

علي جمعة ناعيًا العلامة محمد الكتاني

نشر فضيلة المفتي السابق نعيًا للشيخ محمد الكتاني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: ﴿ إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ رٰجِعونَ﴾، انتقل إلى الرفيق الأعلى ملبياً نداء ربه سليل ببت النبوة العلامة المربي المحدث معلم الناس حب النبي وآله فضيلة الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني، وإذ ننعي فضيلته إلى الأمة الإسلامية وإلى أحبابه ومريديه راجين من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وفاة الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني

من هو الشيخ محمد ابراهيم الكتاني؟



هو الشيخ العلامة المُحدث محمد بن إبراهيم بن عبد الباعث بن أحمد بن غنيم، يمتدد نسبه إلى سيد شباب أهل الجنة الإمام أبي عبد الله الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنهم وأرضاهم- من ابنته رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سيدة نساء العالمين، السيدة فاطمة الزهراء.



الميلاد والنشأة

ولد الشيخ الكتاني بمدينة الإسكندرية يوم الاثنين الأول من شهر يوليو سنة 1946 ميلادية، داخل بيت متواضعن لأب كان فقيهًا وشاعرًا وعالمًا بمختلف العلوم الشرعية، أما والدته فكانت متعبدة وكثيرة الصمت والذكر، بكاءة، زاهدة في الحياة الدُنيا، فنشأ بين والدين كريمين .



وقد دفعه والده إلى إلقاء خطبة الجمعة في عدة مساجد وأهو ابن ست عشرة سنة ، وكان شديد العناية بكل ما يصقل أداءه في هذا الدور العظيم في هذه السن المبكرة، ثم توفي والده عن عمر 73 سنة ، ويقع ضريحه بمسجده الشهير بالإسكندرية.

علم الشيخ محمد الكتاني

كان الشيخ محمد ابراهيم الكتاني، فخر للإسكندرية، فقد كان مُكثر للدروس في مساجد الاسكندرية من شرح البخاري والشمائل وغيرهما، ولكنه لم يكن مُكثر في التأليف، فقد كتب، (إبراء الذمة بتحقيق القول حول افتراق الأمة)، وكان كتاب دقيق ونادر يُنقذ الشباب مما يُهدد الفكر الإسلامي، وقد عُرف شرقاً وغرباً، وله طُلاب في كل حدب وصوب.



الشيخ الكتاني هو عالم من علماء الصوفية ويُعرف في مصر بـ “شيخ علماء التصوف” وسليل نبوة ينتهي نسبة للإمام الحسين، ومن أمبر علماء الحديث في العالم الإسلامي، ويرى مُريديه أنه جمع بين العلم والكرامات والبركات، وكل ذلك رغم عدم التحاقه بالأزهر الشريف إلا تتلمذ علي يديه خريجي الأزهر أمثال الدكتور أسامة الأزهري، يصفونه بـ أبو البركات لكثرة من يجبر بخواطرهم وتقضى حوائجهم في حضرته.

الطريقة الكتانية

أما عن مسمي" الكتاني" فهو اسم الطريقة الصويفية التي ينتمي إليها الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، وقد أسسها الشيخ محمد بن عبد الواحد الكتاني( 1289/1872) في المغرب، وقد دعيت طريقته بعد ذلك بالمحمدية، وليس لها سند لدى الطريقة الشاذلية، أو غيرها من الأسانيد المتداولة عند متصوفة المغرب.

ويصنف الكتانيين الطريقة الكتانية صنفين:

الطريقة المحمدية ، نسبة إلى محمد بن عبد الواحد الكتاني؛ وترتكز على الدعوة إلى الكتاب والسنة؛ مع التأكيد على التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدارسة سيرته، والتبحر في معرفة الحديث النبوي. فكانت كتب الحديث تدرس وتسرد طوال السنة في الزاوية. أي أنها تتمسك بظاهر الشرع في العبادات والمعاملات، والاعتناء باتباع السنن المحمدية. وللكتانية أوراد يومية تتمثل في الورد اللزومي، وورد السحر، وورد خاص بالنساء. كما كانت لها أحزاب كثيرة، تنيف عن الأربعين، يواظب عليها المريدون. وقد انتشرت فروعها في فاس وضواحيها. ومن أشهر شيوخها محمد بن عبد الواحد، وعبد الكبير بن محمد، وجعفر بن إدريس الكتانيين.



، نسبة إلى محمد بن عبد الواحد الكتاني؛ وترتكز على الدعوة إلى الكتاب والسنة؛ مع التأكيد على التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدارسة سيرته، والتبحر في معرفة الحديث النبوي. فكانت كتب الحديث تدرس وتسرد طوال السنة في الزاوية. أي أنها تتمسك بظاهر الشرع في العبادات والمعاملات، والاعتناء باتباع السنن المحمدية. وللكتانية أوراد يومية تتمثل في الورد اللزومي، وورد السحر، وورد خاص بالنساء. كما كانت لها أحزاب كثيرة، تنيف عن الأربعين، يواظب عليها المريدون. وقد انتشرت فروعها في فاس وضواحيها. ومن أشهر شيوخها محمد بن عبد الواحد، وعبد الكبير بن محمد، وجعفر بن إدريس الكتانيين. الطريقة الأحمدية، نسبة لمقام الأحمدية. وهي مستمدة من باطنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفها الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني بأنها طريقة أحمدية محمدية صديقية إبراهيمية، وتنبني على أربعة أركان، وهي التوبة، والتزام التقوى، والتماس الأعذار للناس، والنظر بنظرة التعظيم لسائر المخلوقات.

وقد انتشرت الطريقة الكتانية بقسميها في كثير من مدن وقرى المغرب؛ بل وحتى خارج الحدود.

