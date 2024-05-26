إطلاق شارة بدء حملة «حقك تنظمي» بالشرقية من الوحدة الصحية بهرية

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فاعليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، وذلك صباح اليوم الأحد من داخل وحدة طب الأسرة بهرية رزنة، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة ٢٦ مايو حتى ٦ يونيو ٢٠٢٤ على مرحلتين.

وتفقد وكيل الوزارة أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، من خلال عيادة تنظيم الأسرة ونادي المرأة، مشيداً بالمشغولات اليدوية للسيدات، وموجهاً مديرة إدارة تنظيم الأسرة، بتخصيص معرض دائم لنوادي المرأة بكل إدارة صحية بالمحافظة، في الوحدات المميزة ذات الإقبال العالي، وذلك لتشجيع سيدات القرية عضوات نادي المرأة بهذه الوحدات على العمل والربح من داخل المنزل.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور هشام مسعود خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، والتي تخدم أكثر من ٣٤ ألف نسمة، منهم ٦٨٠٠ أسرة، متابعاً جلسات التطعيم الروتينية للأطفال، وخدمات العلاج الطبيعي، وطب الأسنان، وغرفة ملفات طب الأسرة، موجهاً بسرعة استكمال الملفات لجميع قاطني القرية وتوابعها.

ووجه الفرق الطبية؛ المشاركة في الحملة التنشيطية بأهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع المترددات على "حقك تنظمي"، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدة.

وأوضح مسعود بأن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، مشيرا إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٤٩ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٥ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١١٤ طبيب مدرب، و ٣٢١ ممرضة، و ٥٠٦ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.