القابضة للصناعات الغذائية: إنشاء 26 شارد لبيع الخراف الحية و 1350 مجمع استهلاكي

اكد اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية انه تم التعاقد ايضاً علي 5000 رأس اغنام بلدي وجاري توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية .

وصرح احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان الوراك المجمدة سيتم طرحها للمواطن بسعر 90 جنيها والصدر عبوة زنة 450 جرام بسعر 57 جنيها ومتوفر كميات 100 طن اوراك و 120 طن صدور.

واكد "كمال " ان الوزير قد وجه بأنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر اسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود ، واضاف ان فروع التجزئه " المجمعات الاستهلاكية" سوف تعمل يوم وقفه عرفات واول وثاني وثالث ايام العيد بالاضافة الي استمرار البيع بعدد 2 فرع جملة رئيسي في عواصم المحافظات علي مستوي الجمهورية لتوفير السلع.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد انه سيتم طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية ليتم طرحها بمنافذ التوزيع والتي يصل عددها 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الاضحي المبارك مشيرا إلى انه سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ.