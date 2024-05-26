وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروعات تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بشركة القاهرة للأدوية

في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الصناعات الدوائية، واستمراراً للجولات الميدانية المستمرة للوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج التى يجرى تنفيذها في جميع القطاعات التابعة ومنها مشروعات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي لدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، مصانع شركة القاهرة للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، بحضور الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتورة أمانى هارون المشرف على مشروع التطوير بالشركات، والدكتور ياسر فوزى العضو المنتدب التنفيذى لشركة القاهرة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة لخطوط الإنتاج ومناطق الخدمات والبنية التحتية فى إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة عمل المصانع بالشركات لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

استعرض الدكتور محمود عصمت، الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به شركة القاهرة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل شركات صناعة الدواء التابعة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي في إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة ومنها بريزولين وترياكتين وبروكسيمول وغيرها من المستحضرات التى تتميز بها الشركة وتقوم بتصديرها الى 10 دول عربية وإفريقية، مشيرا إلى أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام باقسام الصيانة والجودة واساليب الإدارة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي، وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات.

كما تفقد الدكتور عصمت مصانع الشركة وخطوط الإنتاج والتى تشمل 12 منطقة إنتاج من بينها مناطق إنتاج الأقراص والأشربة والنقط والكبسولات والتحاميل والكريمات والمراهم والامبول والمساحيق والأكياس الفوارة وغسول الفم والمطهرات والمسحوق المعلق وخط إنتاج الخلاصات النباتية ومنطقة المخدر بالاستنشاق، وكذلك المناطق الإنتاجية الخاصة بالتصنيع لصالح الشركات العالمية، وشملت الجولة مناطق الخدمات والبنية التحتية ومحطة تنقية المياه ومعمل الميكروبيولوجي ومخزن الخامات الدوائية وتطوير نظام الإطفاء والإنذار الآلي و أنظمة الأمن والكاميرات. وخلال الجولة، وجه الدكتور عصمت مسئولي الإنتاج ومديرى المصانع بضرورة الاستفادة من مشروع التطوير فى زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج والتوسع فى منتجات جديدة والارتقاء بمعدلات الأداء.

أكد الدكتور محمود عصمت أن تطوير نظم العمل وتطبيق المعايير العالمية فى صناعة الدواء ضمن أهداف خطة التطوير الشاملة التى يتم تنفيذها فى جميع الشركات، مشيرا إلى الأهمية البالغة التى يحظى بها قطاع الصناعات الدوائية فى إطار الاستراتيجية العامة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات وخفض الواردات، موضحا الحرص على الانتهاء من مشروعات التطوير طبقا للجداول الزمنية المحددة، وأن هناك بعض الشركات بدأت الإنتاج فى إطار الضوابط والاشتراطات الجديدة لهيئة الدواء ومتطلبات التصنيع الجيد، مضيفا أن شركة القاهرة للأدوية لديها إمكانيات تصنيعية كبيرة، وحققت خلال العام الماضى ما يزيد على مليار جنيه إجمالي مبيعات، وأن القطاع الخاص شريك رئيسي فى خطة تطوير الصناعة والتوسع فى صناعات القيمة المضافة بما يمتلكه من خبرات فنية وإدارية وقدرات تمويلية وتكنولوجيا حديثة.