بدء تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوي بمنطقة سوهاج الأزهرية

انطلقت صباح اليوم الأحد، تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى إدارات منطقة سوهاج، تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية.

وأكد محمود جاد الرب، مدير المكتبات ومنسق المشروع بالمنطقة، أن التصفيات تشمل جميع إدارات منطقة سوهاج الثلاتة عشر، وتجري التصفيات فى ثلاث مستويات:

الأول للمرحلة الابتدائية « ويشمل من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي».

الثانى للمرحلة الابتدائية « ويشمل من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي ».

الثالث ويشمل « المرحلة الإعدادية»

الرابع ويشمل «المرحلة الثانوية».

وأشار منسق المشروع بالمنطقة، أنه سوف يتم تصعيد الطالب الأعلى في كل مستوى ليكون ممثلاً لإدارته فى التصفيات التى سوف تجرى بعد غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٨م على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية والتى سوف يتم فيها تصعيد طالب من كل مستوى للمنافسة على مستوي مناطق قطاع المعاهد الأزهرية.