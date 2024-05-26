بدء التشغيل التجريبي بعيادة الجلدية في الإسماعيلية

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، انتظام سير العمل وارتفاع معدل التردد على عيادة الإسماعيلية التخصصية “الجلدية” والتى تم تشغيلها تجريبيًا بعد إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة إستعداداً لبدء تشغيلها رسميا خلال الفترة المقبلة.

وتفقدت غرف الكشف بالعيادة والصيدلية والتقت بالأطباء والمرضى، وإطمئنت على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على العيادة .

جاء ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المنشآت الصحية ،وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمه للمواطنين.

العناية المركزة والكلى الصناعي

واستكملت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الجولة بزيارة مستشفى حميات الإسماعيلية وتفقدت قسمى العناية المركزة والكلى الصناعي والذى يشمل 24 سرير مجهز والتقت بالطاقم الطبى والمرضى واطمأنت على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم ، كما تابعت الحالة الصحيه لمرضى الفشل الكلوى من مصابى غزة ووجهت بتقديم كافة التسيرات والتسهيلات اللازمه لهم.

تطويرالعيادات الخارجية بمستشفى حميات الإسماعيلية

وتابعت أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يَجرى تنفيذها بالعيادات الخارجية بمستشفى حميات الإسماعيلية، بالإضافة إلى إستكمال الفرش غير الطبى بأقسام المستشفي وتفقدت مخزن المستلزمات والصيدلية وتأكدت من توافر رصيد الأدويه والمستلزمات الطبية.

تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم وجود أى ملوثات تضر البيئة

وتفقدت محرقة المستشفى ومخزن النفايات، وحرصت على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم وجود أى ملوثات تضر البيئة، واتباعهم للإجراءات الوقائية أثناء حرق النفايات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم،

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتوره رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى ،دكتور محمد لطفي مدير إدارة المستشفيات ،دكتور محمد الشحات مدير مستشفي حميات الإسماعيلية ،دكتورة حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى، دكتورة داليا العربي مدير إدارة الصيدلة ،دكتورة شيماء صلاح عضو التفتيش الصيدلى الحكومى ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وفريق الإشراف بمديرية الصحة بالإسماعيلية.