نجم العين يسخر من وليد الفراج بعد التتويج بدوري أبطال آسيا

وجه سلطان الشامسي نجم فريق العين الإماراتي رسالة ساخرة للإعلامي السعودي وليد الفراج عقب تتويج فريقه بطلاً لدوري أبطال آسيا.

وحصد العين لقب دوري الأبطال الآسيوي عقب فوزه الكاسح أمس السبت على يوكوهاما الياباني بخماسية مقابل هدف بعد خسارته في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ورد الشامسي على تصريحات وليد الفراج قبل المواجهة النارية بين الهلال السعودي والعين في نصف نهائي البطولة بان الفريق الإماراتي تنتظره “ ليلة رعب لا مثيل لها في الرياض ”.

ونجح العين في تخطي عقبة الهلال بعد مواجهتين ناريتين في الذهاب والإياب.

وقال الشامسي في تصريحات عبر قناة “إم بي سي” بعد التتويج باللقب: “ أبارك لوليد الفراج على الكلام الذي قاله من قبل، شكراً لكل من وثق بنا والحمد لله على هذا الإنجاز ”.

في المقابل رد وليد الفراج على تضريحات سلطان الشامسي قائلاً: “ مبروك للعين ولسلطان/ كرة القدم تحتاج لإضافة بعض ”الشطة “ ابارك لكم أنتم تستحقون كل خير ”.