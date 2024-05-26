التموين تطرح 20 ألف رأس ماشية و5 آلاف ضأن مبرد خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية ليتم طرحها بمنافذ التوزيع والتي يصل عددها 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الاضحي المبارك، مشيرا إلى انه سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ.

وفي تقرير تلقاه وزير التموين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، اكد اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية انشاء 26 شادر لبيع الخراف الحية بــ 16 محافظة بجانب 1350 مجمع استهلاكي لتوفير اللحوم للمواطنين ، واشار الي توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة واستيراد 600 طن اوراك بالإضافة الى التعاقد علي 1000 طن لحوم مجمدة تم وصول 375 طن منها وجاري استلام باقي الكمية