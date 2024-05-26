نائب محافظ القاهرة يشن حملة لإعادة الانضباط لمنطقة الكوربة

لليوم السادس على التوالي..

قام الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية لليوم السادس على التوالي بحملة لإعادة الانضباط إلى منطقة الكوربة بمصر الجديدة للتغلب على ظاهرة الإشغالات، بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة والأجهزة التنفيذية المعاونة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وشهدت الحملة متابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات التى تعوق حركة المرور تسهيلًا على المواطنين

وأكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية استمرار تلك الحملات لمنع عودة الإشغالات التى تعوق حركة المرور تسهيلًا على المواطنين.

ويأتي هذا طبقًا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لغلق المحلات طبقا للتوقيت الصيفي، وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع، وضبط الاسواق وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات وسلع مغشوشة وغير مطابق للمواصفات، واوكازيون وهمي وبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة، وتضمنت ٢١ طن دقيق، و٢٠٠٠ كجم دواجن، و ط٢٤٠٠ كجم لحوم ومصنعات لحوم، و٢٢٠٠ كجم دهون مجمدة، و٢٠٨٣ كجم رنجة وأسماك مملحة، و٨٠٠ كجم مكرونة، و٧٥٠ كجم أرز، و٢٤٠ علبة سمن، و٣٠٠ زجاجة زيت، و١١٠ كجم سكر، و٣٥٠٠ كجم عسل نحل، و١٣٥٠ كجم زيت جوز هند، وقد تم تحرير ١١٩٧ محضرًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

وأضاف مدير مديرية التموين أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من تحرير ٢٢٥٨ محضرًا لمخابز ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع خبز بأزيد من السعر الرسمى، وعدم وجود سجلات للمخبز أو إدارة مخبز دون ترخيص، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير ٦٦ محضرًا ضمت بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى، وتوقف محطات بنزين عن النشاط دون إذن.

