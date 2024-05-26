6 نصائح من مصر للطيران لحجاج بيت الله الحرام

قبل انطلاق جسرها الجوي..

نشرت الشركة الوطنية مصر للطيران بيان هام لحجاج بيت الله الحرام قبل إنطلاق جسرها الجوى ٢٩ مايو القادم جاء فيه "حرصاً علي راحة حجاج بيت الله الحرام...، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية.

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.



- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بست ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.



- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

