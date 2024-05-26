مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق شبين القناطر 

لقي شخص مصرعه وتعرض اثنان آخران للإصابة ، في تصادم سيارتين بطريق كفر حمزة - شبين القناطر، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق ونقل المصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.



مصرع وإصابة 3أشخاص في تصادم سيارتين على طريق شبين القناطر



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق كفر حمزة - شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن جثة المتوفى، والاستعلام عن حالة المصابين، والتحفظ على السيارتين.

مصرع مندوب مبيعات بحادث تصادم

وفي سياق آخر ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.



تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول ”عاصم وح” 18 سنة مندوب مبيعات في إحدى الشركات جثة هامدة إثر حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص والتحري تبين أنه في أثناء قيادة المتوفى دراجته النارية على طريق نوى – شبين القناطر اصطدم بسيارة على نفس الطريق بسبب السرعة ما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على الدراجة النارية والسيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وسؤال صاحب السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.