حملات إزالة فورية لتعديات البناء المخالف بمراكز ومدن الشرقية

وتطبيق القانون على المتعديين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف عبارة عن سور وغرف لثلاث قطع علي مساحة ٦٠٠ متر بمنطقة اولاد زيد بالقرين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع شرطة الصالحية بقيادة العميد عمرو عبد الهادي و روساء الوحدات المحلية بالقصاصين الشرق، صان البحرية، شهداء بحر البقر، ومدير حماية الأراضي بالإدارة الزارعية بالصالحية، بإزالة عدد ٤ حالات تعدي بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق عبارة عن "قواعد مسلحة على مساحة ٢٥٠ متر - سور حديدي علي مساحة ٤٠٠ متر - غرف واسوار بالدبش علي مساحة ١٠٠٠ متر" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة الحسينية، قامت بإزالة هنجر مخالف على مساحه ٥٠٠ متر، كما تم إزالة غرف واسوار بالدبش على مساحة ٢٢٠٠ متر خارج الحيز العمراني.

كما تمكنت رئاسة المركز من ايقاف اعمال بناء مخالف خارج الحيز العمراني بمنطقة السلام التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين شرق والتحفظ على الخلاطة وفك الشدة الخشبية، كما تم فك شده خشبية لسقف مخالف بمنطقة الكوثر التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين شرق على مساحة ٢٠٠ متر تقريبا، وكذلك ازالة سور حديدي خارج الحيز العمراني على مساحة ٣٥٠ متر، وازاله قواعد مسلحة بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق علي مساحه ٢٥٠ متر تقريبا خارج الحيز العمراني بطريق سامي سعد، وإزالة غرف واسوار بالدبش علي مساحة ٤٠٠ متر تقريباً بناحية جمعية البساتين التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين دون تهاون.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من التصدي لأعمال بناء مخالف بناحية تل الحاكم بقريه اكوة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وتم إزالة كلية ورفع طوب دبش معد للبناء بالمخالفة على أرض زراعية على مساحة ( ٢٠٠ م ) تقريبا وتم تغريم المخالف وأصبح المكان خالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أوضح استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 28 حالة تعدي بمساحة 4685 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة 18 فدان و11 قيراط على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وفي هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات لإزالة التعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ إزالة كلية لغرفة بالطوب الدبش وسور على مساحة ( 30م ) خارج الحيز العمراني بقرية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية ، كما تم إزالة غرفة بالطوب الدبش على مساحة ( 15م ) خارج الحيز العمراني بقرية شبرا صورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة القنايات، تم قص وتهذيب الأشجار وغسل البلدورات والتلتورات والأرصفة والسور الحجري ووضع صناديق القمامة بالمناطق المخصصة لتجميع القمامة وكنس الطريق الرئيسي بواسطة مكنسة المدينة ورفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة، حفاظاً علي المظهر الحضاري للمدينة.

وانطلقت حملة إشغالات مكبرة بالتعاون بين الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة بلبيس وشرطة المرافق بمركز مدينة بلبيس حفاظا على الانضباط بالشارع البلبيسي وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي مشتول السوق، وبالوحدة المحلية بكفر ابراش، تم زرع أعمده إنارة عامة وشدة أسلاك وتركيب كشافات من مدخل دهمشا إلى عزبة الإصلاح التابعة للوحدة المحلية بكفر أبراش وجاري استكمال إنارة الطريق لرفع كفاءة مستوى الإنارة بالطريق العام تفادياً لوقوع الحوادث.

وفي إطار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير الشوارع الداخلية ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة تنفيذ أعمال خطة الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي وازاله كافه المعوقات التي تعوق انتظام سير العمل.

وفي مركز الحسينية تم رفع 14 أعلان مخالف بناحية شارع ترعة سراج لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والجمالية المشرفة.