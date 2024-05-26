اندلاع حريق في 7 منازل وحوشين ماشية بالمراغة

شب حريق صباح اليوم الأحد، في منزل وامتد إلى 6 منازل أخرى مجاورة، وعدد 2 حوش ماشية، بدائرة مركز المراغة شمال بمحافظة سوهاج، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكن من إخماد النيران قبل التسبب في خسائر في الأرواح.

البداية جاءت عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد باندلاع حريق في منزل مكون من طابق واحد، وامتداد النيران إلى عدد من المنازل المجاورة بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة.

وبالفحص تبين اندلاع حريق في منزل شعبان السيد محمد، يقيم ناحية قرية الشيخ يوسف، وامتدت النيران إلى عدد 6 منازل أخرى ملك كل من عز الدين فرج عبد الرحمن، وأحمد عبد المحسن، وعبد العال علي، ورجب أحمد، وسراج الدين السيد، وأحمد فراج عبد الرحمن، بالإضافة إلى عدد 2 حوش ماشية ملاصيقين للمنزل.

السيطرة على الحريق وإخماد النيران

وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وانحصرت التلفيات في نفوق عدد من رؤوس الماشية، وبسؤال ملاك المنزل رجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بالمنزل الأول، وامتداد النيران إلى بقية المنازل المجاورة بفعل الرياح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.