مجموعة QNB أفضل بنك بالشرق الأوسط في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من قبل يوروموني

تحصد عدة ألقاب في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2024

حققت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إنجازاً مميزاً بحصولها على العديد من الجوائز المرموقة في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2024، مما يؤكد التزام QNB الراسخ بالتميز والاستدامة والتنوع والشمول في الخدمات المصرفية.

وتم تكريم QNB بالعديد من الألقاب بما في ذلك جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تسلط الضوء على ريادة البنك وتفانيه في تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتبرز التزامه بالممارسات المصرفية المستدامة التي تؤثر بشكل إيجابي ع وتسلط هذه الجائزة الضوء على الدور الريادي الذي يضطلع به QNB في دمج الممارسات المستدامة في القطاع المالي.

يذكر أن استراتيجية QNB الشاملة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تركز على تقليل التأثير البيئي للبنك، وتعزيز مبادراته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، والحفاظ على أعلى معايير الحوكمة.

وقد نفذ البنك العديد من مشاريع التمويل الأخضر، ودعم برامج التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة، مما يرسخ مكانةQNB الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المستدامة على المجتمع والبيئة.

نال QNB أيضاً جائزة أفضل بنك في قطر في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث تأتي هذه الجائزة تأكيداً على مكانة البنك الرائدة في تنفيذ استراتيجيات حوكمة قوية في دولة قطر، وضمان عمليات مصرفية مسؤولة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة على المستوى الوطني.

كما منحت مجلة يوروموني QNB جائزة أفضل بنك في قطر، مما يؤكد ريادة البنك في الدولة، حيث يواصل وضع معايير متفوقة للخدمات المالية المتميزة ورضا العملاء والحلول المصرفية المبتكرة.

وتؤكد جائزة أفضل بنك في قطر من حيث التنوع والشمول على جهود البنك في تعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة، مما يعكس جهوده في تعزيز المساواة وتقبل الاختلافات.

وحصلت QNB كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة QNB، على جائزة أفضل بنك استثماري في قطر، ليأتي ذلك اعترافا بخبرة QNB كابيتال وتميزها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، ودورها الرائد في تقديم خدمات وحلول استثمارية متميزة في دولة قطر.

قالت هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: "نحن فخورون للغاية بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة من يوروموني، وهي شهادة على التزامنا الراسخ بالتميز والاستدامة والتنوع والشمول. نحن في QNB نسعى باستمرار لتعزيز خدماتنا وعملياتنا، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وأصحاب المصلحة."

ويؤكد نجاح المجموعة في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2024 مكانتها كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي على المستويين الإقليمي والعالمي. ويظل البنك ملتزماً بقيادة النمو المستدام وتعزيز الشمول مع تقديم خدمات مالية استثنائية.

تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 30,000 موظف من حوالي 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.