مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بمشروعات المرافق والخدمات بتوسعات مدينة الشيخ زايد

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بتوسعات مدينة الشيخ زايد، لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والخدمات الجارى تنفيذها، يرافقه المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتابع مساعد نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة، وموقف مرافق مناطق أراضى تقنين الأوضاع، حيث شملت الجولة تفقد أعمال المرافق والطرق بطريق الريفيرا والطرق المحيطة بمشروعات جنة 2 و 4 و 5، وكذلك مناطق قطع أراضى بيت الوطن.

كما استمع عمران، لشرح مفصل عن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدينة.

وشدد المهندس أحمد عمران، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وبأعلى جودة، وذلك فى إطار تحقيق التنمية الشاملة للمدن الجديدة.

وفي سياق متصل، واصل المركز التكنولوجي بجهاز مدينة الشيخ زايد، استقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وتابع المهندس أحمد عبد الرازق، سير منظومة العمل بالمركز، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، كما تم تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي والإدارات الهندسية، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات.