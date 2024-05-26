نقابة أطباء قنا تكرم رموزها وأطبائها المثاليين تقديراً لعطائهم

كرمت نقابة أطباء قنا، عدد كبير من الأطباء المثاليين و المحالين للمعاش، رداً لجميل و تقديراً لجهودهم خلال فترة توليهم مسئولية العمل بالقطاعات الطبية المختلفة، وتحفيزاً لشباب الأطباء، لبذل المزيد من الجهد لخدمة مهنتهم.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها نقابة اطباء قنا ، بقاعة نادى القضاة، بحضور الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب اطباء مصر والدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة والدكتور طارق منصور، عضو مجلس النقابة العام عن جنوب الصعيد، والدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمد يحي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتور أحمد هاشم، عميد كلية طب قنا ، والدكتور حجاجى منصور، مدير المستشفيات الجامعية بقنا، والدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل نقابة أطباء قنا، والدكتور عمرو حامد، أمين عام مساعد والدكتور محمود عبد المولي، امين الصندوق والدكتور عبد العزيز طايع، أمين الصندوق المساعد والدكتور محمود عويس، عضو مجلس والدكتور أحمد رمضان، عضو مجلس نقابة الأطباء بقنا ، وأعضاء اتحاد المهن الطبية.

وأشاد الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب أطباء مصر، بالمجهودات المبذولة من قبل مجلس نقابة أطباء قنا لخدمة الأطباء وتحقيق الأهداف علي أرض الواقع والتفاعل مع مشكلات الاطباء والوقوف عليها وإنجاز المهام التي تخدم الأطباء بقنا، وعى رأسها الإنتهاء من اجراءات ترخيص البناء لنادى أطباء قنا بمدينة قنا الجديدة، وكذالك المقر الإداري بجوار نادى الشرطة بوسط مدينة قنا.

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا ، إن تكريم أطبائنا وأساتذتنا ورموزنا المحالين للمعاش، هو بمثابة تكريم لنا، قبل أن يكون رد لجميل لهؤلاء الأكارم الأفاضل، الذين ضحوا بالكثير من أوقاتهم، وبذلوا جهوداً غير عادية لخدمة المرضى، فى ظل تواضع الأجهزة التكنولوجية التى كانوا يعلمون بها مقارنة بما نتمتع به حالياً من تكنولوجية حديثة وتطور غير مسبوق فى مجال الأجهزة الطبية، خففت الكثير من الأعباء عن كاهل أطباء اليوم.

وأضاف الديب، أن الاحتفال، لم يقتصر على رموز الأطباء البالغين لسن ربيع العمر، لكن جرى تكريم المثاليين من الأطباء، الذين تميزوا بإخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم تجاه المرضى، وحصلوا على لقب سفراء الخير والعطاء تجاه ما يقدمونه من خدمات جليلة، لكى يكون حافزاً ودافعاً للجميع للتميز.