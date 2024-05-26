إنفوجراف .. المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 19 لعام 2024

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 19 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 18 - 24 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 51 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات التسجيل، 3 منشآت لاشتراطات التأهيل و 2 منشأة لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 53 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأصدرت الإدارة 2631 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1429 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5000 رسالة بنحو 220 ألف طن لعدد 1630 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 580 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 24 ألف طن، يليه البطاطس بإجمالي 21 ألف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 55 صنف بنحو 55 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 56 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 17 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 56 صنف بنحو 85 ألف طن.

ومثلت هولندا والسعودية وإيطاليا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 177 دولة مستوردة.

واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 885 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 715 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 650 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2130 رسالة بنحو 480 ألف طن لعدد 767 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 173 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، البرازيل واندونيسيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 440 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 305 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 88 منتج و3 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 868 منتج جديد، وأصدرت 34 شهادة بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات البحيرة، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم وبني سويف لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع استلام القمح المحلي داخل كل محافظة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 33 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 14 شكوى وجاري فحص 19 شكوى.

وقام فريق إدارة الشكاوى بتنفيذ حملات على 303 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية والاسكندرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 564 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 209 معاينة، فيما استوفت 139 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الاسكندرية، المنوفية وبني سويف.

وتم تسجيل 3 منشآت تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 7 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الجيزة، الشرقية والدقهلية، كما تم استيفاء 3 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 80 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، جنوب سيناء، السويس، دمياط والفيوم، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والبحر الأحمر، وتم تسجيل 2 وحدة طعام فيما استوفت 1 وحدة لاشتراطات الاعتماد وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 430 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و7 تظلمات تتعلق بالأغذية الخاصة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 55 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، الجيزة، سوهاج، الشرقية والقليوبية.