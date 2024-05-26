أسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة

ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.





أسعار الذهب اليوم

عيار 24 نحو3560 جنيهًا للبيع، مقابل 3542 جنيهًا للشراء

عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3115 جنيهًا للبيع، مقابل 3100 جنيهًا للشراء.

عيار 18 نحو 2670 جنيهًا للبيع، مقابل 2657 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب نحو 24920 جنيهًا، مقابل 24800 جنيهًا للشراء

أوقية الذهب نحو 2339 دولارًا.