سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو اليوم الأحد.. شهدت سعر صرف العملة الاوروبية، خلال تعاملات، اليوم الأحد، في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، استقراراً، وفي بنك مصر، بلغ سعر اليورو نحو 50.69 جنيه للبيع، و50.50 جنيه للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأحد، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الاربعاء 22 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المتعددة.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 50.69 جنيه للبيع و 50.50 للشراء.

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 50.65 جنيه للبيع و 50.51 للشراء.

كان سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المصري 50.74 للبيع و 50.57 للشراء.

سجل سعر اليورو في بنك 50.65cib جنيه للبيع و 50.50 جنيه للشراء.

كان سعر اليورو في بنك القاهرة 50.81 جنيه للبيع و 50.57 جنيه للشراء.

سجل سعر اليورو في بنك الاسكندرية 51.37 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك ابو ظبي الاسلامي 50.81 للبيع و 50.66 للشراء.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي اجريكول 50.71 جنيه للشراء و 50.56 للبيع.

سعر اليورو في السوق السوداء

انخفض سعر اليورو اليوم في السوق السوداء مقارنة بسعر امس ، يعتبر هذا الانخفاض لا يؤثر علي عمليات الشراء والبيع، لذلك سوف نعرض لكم اسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.