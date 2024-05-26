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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

كلية طب قصر العيني تنظم يوم التوظيف لخريجيها غدًا

قصر العيني
قصر العيني

تنظم كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، يوم التوظيف لخريجي الكلية الطب، الساعة 10 صباح غدا الإثنين 27 مايو، بمركز المؤتمرات بالكلية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب. 

يوم التوظيف في طب قصر العيني 

ويُعد "يوم التوظيف" الذي تنظمه كلية طب قصر العيني سنويًا؛ فرصة استثنائية لخريجي الكلية للتواصل المباشر مع أصحاب العمل من مختلف المؤسسات الطبية الرائدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للانخراط في مسارات مهنية ناجحة.

ويهدف "يوم التوظيف" إلى توفير فرص عمل مميزة لخريجي كلية طب قصر العيني، حيث يشارك عدد كبير من المؤسسات الطبية الرائدة من مختلف القطاعات. 

ويساعد يوم التوظيف خريجي كلية طب قصر العيني على إيجاد فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، وربطهم باحتياجات سوق العمل في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لخريجي الطب للتواصل المباشر مع أصحاب العمل، وتبادل النقاش والتعرف على متطلبات الوظائف بدقة، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع تطلعاتهم.

وتقام ضمن فعاليات يوم التوظيف، ورش عمل حول مهارات التوظيف لمساعدة خريجي الطب على تحسين فرصهم في الحصول على الوظائف في المؤسسات الطبية، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والخاصة، وشركات الدواء، ومراكز الأبحاث.

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