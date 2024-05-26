الأهلي يستقر على رحيل موديست وكريستو في يونيو

تشهد الساعات القليلة القادمة اجتماعا مرتقبا بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط بقيادة محسن صالح وزكريا ناصف بجانب مسؤولي شركة الكرة.

ويسبق هذا الاجتماع جلسة مرتقبة بين الخطيب والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر من أجل تحديد ملامح الصفقات الجديدة المطلوبة لتدعيم الفريق الأحمر.

وتشهد هذه الجلسة تحديد مصير التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق بتجديد عقده أو توجيه الشكر له في المرحلة القادمة.

وتتجه النية لدى إدارة الأهلي لتجديد عقد معلول لموسمين قادمين تقديراً لعطائه مع القلعة الحمراء خلال المواسم الماضية.

وتعرض معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس التي تبعده عن المستطيل الأخضر لمدة تصل إلى ٤ شهور بشكل مبدئي وقد تزداد المدة وفقاً للبرنامج التأهيلي.

ويناقش الخطيب مع كولر مصير اللاعبين الأجانب بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الفريق بناء على رغبة رئيس النادي الذي أبدى استياءه من مستوى اللاعب وعدم تقديمه الأداء المطلوب

ومن المقرر أن يبلغ مسؤولو الأهلي اللاعب برحيله وعدم تجديد عقده خلال الساعات القادمة على أن يرحل موديست مع نهاية الشهر المقبل وفقاً لتعاقده.

وأبدى كولر رغبته في إجراء عدة تعديلات على مستوى اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد لعدم قناعته بمستوى أكثر من لاعب على رأسهم المالي أليو ديانج لاعب الوسط الذي عانى من إصابة في الركبة.

واستقر كولر على رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو جناح الفريق عقب نهاية الموسم كما أن موديست سيكون على قائمة المغادرين للفريق.

وطلب المدرب السويسري ضم المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.

وأبدى كولر رغبته في ضم مهاجم أجنبي مميز تعويضا لموديست كما طلب تسويق الثنائي الغاني المقيد تحت السن أوبونج ورانديف.

ويترقب مسؤولو الأهلي صدور قرار رسمي خلال الساعات القادمة بتأجيل مباراة الألومنيوم في دور ال ٣٢ ببطولة كأس مصر في ظل رفض الأهلي خوض اللقاء بدون الدوليين.