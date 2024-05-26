رئيس مجلس الدولة الصيني يصل سول لحضور اجتماع القمة الثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية

وصل رئيس مجلس الدولة الصيني لى تشيانج إلى سول اليوم الأحد لحضور اجتماع القمة الثلاثية التاسعة للصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ونقلت شبكة تلفزيون (سي جي تي إن) الصينية عن وزارة الخارجية الصينية قولها "إن لي وقادة اليابان وكوريا الجنوبية سيشاركون في عدد من الفعاليات الرئيسية بما في ذلك اجتماع القمة الثلاثي وقمة الأعمال بين بكين وطوكيو وسول حيث سيتبادل المسئولون وجهات النظر حول التعاون الثلاثي".



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين قد أعرب في وقت سابق عن توقعاته بأن اجتماع القمة سيعمل على تعزيز التعاون الثلاثي وتوفير سبل أفضل لتحقيق المنفعة المتبادلة للدول الثلاث.



وأوضح المتحدث بأن الصين مستعدة للعمل مع اليابان وكوريا الجنوبية لتنفيذ رؤية التعاون الثلاثي للعقد المقبل وغيرها من التفاهمات المشتركة الهامة بالإضافة إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والثقافي لدفع التكامل الاقتصادي الإقليمي في شرق آسيا وتعزيز السلام والاستقرار والرخاء الإقليمي والعالمي.

