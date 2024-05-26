الأحد 26 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يشن حملة اعتقالات موسعة في رام الله ونابلس فجر اليوم الاحد

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من محافظة رام الله والبيرة.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ماهر صرصور (22 عاما) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومحمد منير الشافعي (19 عاما) من مخيم الأمعري جنوبا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكانت مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة بيتونيا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت أحد المنازل في شارع هواش وقامت بتفتيشه، واعتقلت منه المواطن وجدي منير عكوب.

وأضافت أن الاحتلال اقتحم مخيم عسكر القديم، ونشر القناصة فوق أسطح المنازل المحيطة، وأطلق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، ولم يبلغ عن إصابات.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي مادما جنوب نابلس، وتل جنوب غربا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت من مادما الأسيرين المحررين، أحمد فؤاد قط، وأدهم عاطف زيادة، كما اعتقلت المواطن مجاهد خلدون عصيدة من قرية تل.

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