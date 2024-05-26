الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب دولة فانواتو في المحيط الهادئ

دولة فانواتو
دولة فانواتو

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، اليوم الأحد، حسبما أفادت "رويترز".

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و قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنّ زلزالًا بلغت شدته 6.4 درجة ضرب جزر فانواتو، كما وقع الزلزال على عمق 25 كيلومترًا.

واستبعد مركز الزلازل أن يؤدي الزلزال إلى حدوث تسونامي في المحيط الهادي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وتتعرض "فانواتو" الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة، للزلازل بشكل متكرر لأنها تقع على حزام النار الزلزالي، يمتد هذا القوس التكتوني المكثف عبر شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

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