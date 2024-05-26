وفاة ريتشارد إم شيرمان عن عمر ناهز 95 عامًا

أعلنت ديزني أن مؤلف الأغاني "ريتشارد إم شيرمان" الذي تعاون بشكل خاص مع شقيقه روبرت بي شيرمان على مر السنين توفي عن عمر ناهز الـ 95 عامًا في لوس أنجلوس في مركز سيدارز سيناي الطبي وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن المقرر أن تقام الجنازة يوم الجمعة 31 مايو في مقبرة هيلسايد ميموريال بارك الواقعة في كولفر سيتي، كاليفورنيا.

فخلال مسيرته المهنية الطويلة، حصل شيرمان على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزتي أوسكار وثلاث جوائز جرامي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني" بيب إيجر" عن حزنه في بيان، “كان ريتشارد شيرمان تجسيدًا لما يعنيه أن تكون أسطورة ديزني، أنشئ مع شقيقه روبرت الكلاسيكيات المحبوبة التي أصبحت جزءًا عزيزًا من الموسيقى التصويرية لحياتنا”، وتابع إيجر: "نحن ممتنون إلى الأبد للبصمة التي تركها ريتشارد في العالم، ونقدم أعمق تعازينا لعائلته".

وصرح بيت دوكتر، كبير المسؤولين الإبداعيين في استوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، قائلاً: "لن تحصل على أغاني مثل "Spoonful Of Sugar" مرة أخرى، حتى في التسعينات من عمره، كان يتمتع بطاقة وحماس أكثر من أي شخص آخر، وكنت أغادر دائمًا متجددًا بفرحة ريتشارد المعدية للحياة".

وكان لدى مؤرخ الأفلام، ليونارد مالتين، أيضًا بضع كلمات لمشاركتها عند علمه بوفاة ريتشارد في بيان، وفقًا لشركة ديزني: "كان الأخوان شيرمان متفائلين محترفين ووجدوا الراعي المثالي في والت ديزني."، وأضاف :"كانت لأغانيهم نظرة متفائلة امتدت إلى حياة ريتشارد التي لم تخلو من المشاكل والتحديات".