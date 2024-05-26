الرئيس التونسي يُقيل وزير الداخلية من منصبه

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسومًا جمهوريًا أجرى فيه تعديلات وزارية، أقال فيه وزير الداخلية كمال الفقي.

وقال بيان رئاسي تونسي: قرّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عين، بمقتضاه: خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، وكمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي، وسفيان سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.

وأضاف البيان: “أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي استقبل، إثر ذلك، السيد أحمد الحشاني رئيس الحكومة وكلا من السّيدين كمال الفقي و مالك الزاهي”.

وزير خارجية تونس يؤكد أهمية العلاقات مع قطر والارتقاء بها استجابة لتطلعات شعبيهما



أكد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عمق وعراقة الروابط الأخوية القائمة بين بلاده وقطر، مبرزًا أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب، تجسيدًا للإرادة الصادقة لقيادتيهما وبما يستجيب لتطلعات شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي مع سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي بمناسبة انتهاء مهام عمله، حسبما أفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان الثلاثاء.

ورحب وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بالدعوة التي وجهها له الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، لزيارة الدوحة، وعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية.

ووعد "عمار" بإنجاز هذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة، مشيدا بجهود السفير القطري في دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين طيلة السنوات التي قضاها بتونس، و معربا عن تمنياته بمزيد الازدهار والرخاء لدولة قطر وشعبها الشقيق.

من جانبه، أكد السفير القطري تميز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الحرص على عقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة قريبا والتي ستكون لبنة جديدة في دعم مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين.





تونس: المجموعة الدولية تتحمل مسؤولية مساندة تطلعات الشعب الفلسطيني ووقف الحرب



أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن المجموعة الدولية تقع على عاتقها مسؤولية قانونية وأخلاقية لتكثيف جهودها وتحركاتها لمساندة تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرضه، ووضع حد لسفك الدماء المتواصل والاستعمار.

وقال عمار خلال مشاركته في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 + الصين المنعقد في كمبالا، بحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية ـ "إنه يجب عدم ترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة، بل وركب الحق في الحياة أيضا"، مجددا رفض بلاده لازدواجية المعايير، ولأي محاولة للمساواة بين الجلاد والضحية أو لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.