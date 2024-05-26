طاهر محمد طاهر : جمهور الأهلي كلمة السر في التتويج القاري

قال طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن التتويج بدوري الأبطال هذه المرة كان له مذاق مختلف، لأنه تحقق أمام جماهير الأهلي وفي استاد القاهرة.

وقال إن هذا الجيل يستحق التقدير لأنه فاز بالعديد من الألقاب الصعبة ووسط تحديات كثيرة للغاية. وأوضح أن كل الفرق تواجه الأهلي بمجهود مضاعف وبرغبة ملحة في تحقيق نتيجة إيجابية أمامه، لأنه بطل القرن وصاحب الشعبية والإنجازات التاريخية، وأن جميع اللاعبين يدركون هذا الأمر، ولهذا كان هناك إصرار وعزيمة هذا الموسم على التتويج بدوري الأبطال للاحتفال بها مع الجماهير.

وقال طاهر إن ضغط الجماهير كان السبب المباشر في الهدف المبكر الذي عانق شباك الترجي، ومنح الأهلي أفضلية كبيرة خلال المباراة، وإن دعم الجماهير من أهم العوامل التي تحفز الفريق للتتويج بالألقاب.

واختتم طاهر حديثه بإهداء اللقب لأهله وأصدقائه ومحبيه، وقال إن القادم أفضل حتى يحتفل الفريق بالمزيد من البطولات.