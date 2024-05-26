النقض تصدر حكمها على زوج مذيعة تسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب

تصدر محكمة جنح النقض، اليوم، حكمها على زوج مذيعة، بتهمة التسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب.

وكانت قد قبلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، فى اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب فى مصرع جاره مدير البنك نتيجة عقر كلب له.

وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا " م. ى "- زوج المذيعة و" س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.

دخلوا في كمين بحشيش .. حبس خفيرين خصوصيين اصطدما بأرتكاز أمني بمدينة 15 مايو



امرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس خفيرين بإحدى الخفرات الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اصطدما بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

دخلوا في كمين بحشيش .. حبس خفيرين خصوصيين اصطدما بأرتكاز أمني بمدينة 15 مايو

فقد تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى الارتكازات الأمنية بدائرة القسم بأنه حال محاولة القوات إستيقاف شخصين يستقلان دراجة نارية، من دون لوحات معدنية- تم ضبطها، قاما بالاصطدام بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها، وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،500 كيلو جرام.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة خفيرين بإحدى الخفرات الخاصة، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، مصابين بعدة جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بقيامها بالإتجار بالمواد المخدرة المضبوطة، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفل على يد عامل في ورشة بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، بعدما استدرج طفلا وقتله فى ورشته وذلك لسرقة 300 جنيه بمدينة الخصوص، تم القبض علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بمصرع طفل يدعى “ مصطفى. أ ”13 سنة على يد عامل في ورشة “ أحمد.ع ” 31 سنة فى دائرة قسم شرطة الخصوص.