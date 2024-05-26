الإفراط في الملح يجعل الإنسان عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والخرف

كشفت طبيب القلب يوري بيلينكوف، أن عادة إضافة الملح إلى الطعام والتي تستمر لسنوات تزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الخطيرة.

وحذر الدكتور بيلينكوف من أن طريقة إضافة الملح إلى الطعام من أكثر العادات الغذائية الضارة، إن الإفراط في تناول الطعام باستمرار يجعل الشخص عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى المرتبطة بتلف الأوعية الدموية.

وقال الأكاديمي بيلينكوف في موقع تصوير برنامج "حول أهم شيء": "إن زيادة استهلاك الملح يحفز تطور ارتفاع ضغط الدم الشرياني، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عواقب خطيرة، على وجه الخصوص، السكتة الدماغية".

وأضاف أن تلك التشوهات الوعائية التي تحدث لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون لها تأثير ضار على القلب والكلى والكبد والدماغ ومن العواقب الخطيرة الناجمة عن تعاطي الملح، والذي يزيد من ضغط الدم لدى الأشخاص، الفشل الكلوي، والتخثر ونقص التروية، والخرف.

وافترض طبيب القلب أن "تعاطي الملح غالبا ما يؤدي إلى تطور الخرف الوعائي".

ما هي الأعراض التي قد تشير إلى تعاطي الشخص للملح؟

عطش

إن الرغبة المستمرة في شرب الماء وشرب كميات كبيرة هي من الأعراض المميزة لزيادة تناول الملح.

طعم ضعيف للطعام

عندما يعتاد الشخص على تناول الكثير من الملح، عادة ما يبدو الطعام المملح لطيفا بالنسبة له.

تورم

إذا أفرطت في استخدام الملح، فقد يتفاقم التورم في نهاية اليوم. على وجه الخصوص، تنتفخ الأطراف.

ألم عضلي

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يفرطون في استخدام الملح من آلام في العضلات.

التهيج

الملح الزائد له تأثير ضار على الجهاز العصبي المحيطي - يمكن للجسم أن يشير إلى ذلك من خلال نوبات الغضب وزيادة التهيج.

السكتة الدماغية الإقفارية

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ. ويمنع ذلك أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. هناك نوع آخر من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية النزفية. وتحدث عند وجود تسريب أو تمزق في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب نزفًا في الدماغ. ويؤدي الدم إلى زيادة الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها.

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة. ومن الضروري الحصول على العلاج الطبي على الفور. إذ يمكن أن يؤدي الحصول على المساعدة الطبية الطارئة بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات السكتة الدماغية الأخرى.