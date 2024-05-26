الأمير جورج ينضم لوالده الأمير ويليام في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي(صور)

في ظهور مميز وملحوظ رافق الأمير جورج والده الأمير ويليام في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتي أقيمت على ملعب ويمبلي ، وانتهت المباراة بفوز يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

الأمير ويليام والأمير جورج

وتكريمًا للفريقين قام الأمير ويليام بتسليم ميداليات المركز الأول والثاني للاعبي الفرقتين بعد نهاية المباراة، ثم قدم الكأس لكابتن نادي مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز.

ولقطت الكاميرات لقطات عفوية للأمير الصغير وهو يصفق أثناء المبارة ويبتسم إبتسامات لطيفة حتى أن البعض شبهه بوالدته الأميرة كيت ميدلتون.

الأمير جورج ولقطة عفوية في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من هو الأمير جورج

هو ابن الأمير ويليام أمير ويلز، وكيت أميرة ويلز، وولد في يوم 22 يوليو 2013 في لندن، وهو الطفل الأول للزوجين، وكذلك الحفيد الأول لتشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، والراحلة ديانا أميرة ويلز وهو الثاني في خط الوصول إلى العرش الملكي الذي يعتليه جده تشارلز الثالث، وقد وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه "الطفل الأكثر شهرة في العالم".

الأمير ويليام وابنه الأمير جورج

حالة كيت ميدلتون الصحية

أصدر قصر كنسينجتون تحديثاً حول حالة كيت ميدلتون الصحية، بعد حوالى شهرين على إعلان إصابتها بالسرطان وذلك بعد أن لاحظ العالم إختفاؤها عن الكاميرات والأحداث لمدة طويلة.

وقال الناطق الرسمي باسم القصر في بيان لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي BBC: "ستعود الأميرة إلى مهامها الرسمية عندما يسمح لها فريقها الطبي بذلك، إنها في حالة معنوية جيدة وتركز على التعافي التام".

وكانت أميرة ويلز قد تخلت عن أداء مسؤولياتها الملكية في شهر يناير الماضي بعد خضوعها لجراحة في البطن، وفي 22 مارس كشفت أنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، في خبر تسبب في صدمة كبيرة لمحبيها.