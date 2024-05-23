لوكمان يدخل التاريخ بعد قيادة أتالانتا للتويج بالدوري الأوروبي

تمكن اللاعب الدولي النيجيري أديمولا لوكمان، من قيادة فريقه أتالانتا، لفوز عريض على نظيره باير ليفركوزن، بعد تسجيل هدفين، في نهائي الدوري الأوروبي.

وأقيم مساء الأربعاء، نهائي الدوري الأوروبي، بين ليفركوزن الألماني، وأتالانتا الإيطالي، على ملعب “أفيفا” بمدينة دبلن الأيرلندية.

وسجل النيجيري أديمولا لوكمان، هدفي فريقه أتالانتا أمام باير ليفركوزن في الدقيقة 12 و26 ليتقدم بثنائية نظيفة للفريق الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن أديمولا لوكمان هو ثالث لاعب نيجيري يسجل في نهائي مسابقة كبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد أليكس إيوبي (الدوري الأوروبي 2019) وجو أريبو (الدوري الأوروبي 2022).

وأضافت الشبكة، أن أديمولا لوكمان أصبح الآن أول لاعب أفريقي يسجل هدفين في نهائي إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي الكبرى.