160 ألف معلم تقدموا لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقدم ما يزيد عن 160 ألفًا لمسابقة تعيين المعلمين المساعدين للعام الثالث 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في مسابقة تعيين المعلمين المساعدين مستمر حتى يوم الإثنين لمن يرغب في التقدم.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الراغبين في التقدم لمسابقة المعلمين المساعدين والذي يستوفون الشروط إلى سرعة التقدم قبل غلق الباب.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس.

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم الإلكتروني في مسابقة تعيين معلمين مساعدين، يوم الثلاثاء، الموافق 14 مايو 2024 ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وخصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابطًا إلكترونيًا للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث 2024.

للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين بعد تحضير المستندات المطلوبة (اضغط هنا).



تخصصات مسابقة وزارة التربية والتعليم

ويتاح التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين في ستة تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

ويشترط أن يكون المتقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم خريج إحدى الكليات الآتية: كلية التربية (أساسي، أو عام، أو خاصة، أو أزهر)، وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق، وكلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف، وكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، وكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)، والتربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).

كما يمكن التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لخريجي الكليات التالية بشرط الحصول على دبلوم تربوى: كلية الأداب، وكلية دار العلوم، وكلية الألسن، وكلية اللغات والترجمة، وكلية اللغة العربية (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإنسانية، وكلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)، وكلية الهندسة تخصص حاسبات، وكلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها، وكلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية).