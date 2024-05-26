إليك أبرز المعلومات عن رأس الحكمة بالساحل الشمالي

تعد منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي من أهم المناطق السياحية التي تقع في الساحل الشمالي، حيث أنها تضمنت عدد هائل من القرى والمنتجعات المميزة التي تعود ملكيتها لكبرى شركات التطوير العقاري، مما دفع العملاء للبحث عن أهم المعلومات حول المنطقة وأبرز القرى السياحية التي تم طرحها بها، بالإضافة إلى معلومات أخرى يمكنك التعرف عليها بمجرد الاطلاع على الفقرات التالية .. تابع القراءة.

رأس الحكمة بالساحل الشمالي

● تمتد منطقة رأس الحكمة على مساحة تبلغ 55 ألف فدان، وتعد من أهم المناطق الساحلية في البحر المتوسط، حيث أنها تتميز بطبيعة ساحرة تخطف الأنظار.

● وتتمتع المنطقة بتوافر العديد من المحميات الطبيعية، والخلجان والرؤوس البحرية،بالإضافة إلى وجود مناطق أثرية.

● مما جعل منطقة رأس الحكمة تتربع على عرش أفضل المناطق الساحلية بالساحل الشمالي.

والآن حان الوقت لنطلعكم على الموقع الجغرافي للمنطقة من خلال الفقرة التالية.

وإذا كنت ترغب في التعرف على معلومات أكثر يمكنك الضغط على … منطقة رأس الحكمة.

أين تقع رأس الحكمة

● يمكنك أن تجد منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي تتبع لمحافظة مرسى مطروح بشكل مباشر على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

● وتعد رأس الحكمة خليجًا ساحرًا، حيث أنه يتمتع بامتداده بطول 50 كيلو مترًا.

● كما أن المنطقة تقع في شرق مدينة العلمين وغرب محافظة مرسى مطروح، مما يجعل الموقع مثالي واستثنائي.

● وتمتد الشواطئ في رأس الحكمة بداية منطقة الضبعة عند الكيلو 170 من طريق الساحل الشمالى الغربي وصولًا إلى الكيلو 220.

● ويمكنك أن تصل إلى مدينة مرسى مطروح عند قطع مسافة قدرها 65 كيلومترًا فقط.

● بالإضافة إلى قرب طريق وادي النطرون/ العلمين من منطقة رأس الحكمة.

● إلى جانب قرب طريق فوكا الجديد من رأس الحكمة.

● والطريق الدولي الساحلي.

وبعدما تعرفنا على أهم المعلومات عن رأس الحكمة بالساحل الشمالي، حان الوقت لنطلع على أهم أفضل القرى الساحلية المطروحة بالمنطقة من خلال الفقرة التالية.

أفضل قرى رأس الحكمة

قامت مجموعة كبيرة من أهم شركات التطوير العقاري بطرح مشروعاتها السياحية في منطقة رأس الحكمة، ومن أبرز المشروعات ما يلي:

● قرية هاسيندا ويست من شركة بالم هيلز.

● منتجع سولاري من شركة مصر إيطاليا.

● نايا باي من شركة نايا العقارية.

● مشروع كالي كوست من شركة مافن للتطوير العقاري.

● منتجع ازها الساحل الشمالي من شركة مدار.

● مشروع سي شور هايد بارك.

● المصيف رأس الحكمة من شركة ام سكويرد.

● قرية لافيستا من شركة لافيستا للتطوير العقاري.

وبالتعرف على أهم المعلومات حول منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بهذا نكون قد وصلنا لختام موضوعنا اليوم موضحين أهم التفاصيل المتعلقة بها، وإذا كنت ترغب في التعرف على المزيد من المعلومات حول هذا المشروع وآخر تحديث حول الأسعار بإمكانك القيام بالتواصل مع Nawy.