الدوخة عند الوقوف تشير إلى الإصابة بمرض السكري

يقول العلماء إن الأشخاص الذين يشعرون بالضعف والدوار عند الوقوف هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الدوخة أو الضعف عند الوقوف قد يشير إلى مرض السكري، وتنشأ مثل هذه الأعراض نتيجة لتطور اعتلال الأعصاب، وهو مرض يتميز بتلف الشعيرات الدموية التي تغذي الأعصاب بسبب زيادة نسبة السكر في الدم.

وأجرى العلماء دراسة توصلوا فيها إلى استنتاج مفاده أن تطور اعتلال الأعصاب يمكن أن يحدث قبل عدة سنوات من تشخيص مرض السكري، حسبما ذكرت صحيفة Gazeta.Ru نقلاً عن منشور في صحيفة ديلي ميل.

ووجد الباحثون أن علامات اعتلال الأعصاب، وهو مقدمة لمرض السكري من النوع 2، قد تشمل الدوخة أو الضعف عند الوقوف.

وقال الخبراء العلميون: "في الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري لاحقا، كانت هذه الأعراض أكثر احتمالا بنسبة 5.9 مرة".

بالإضافة إلى ذلك، تشمل علامات اعتلال الأعصاب المرتبطة بداء السكري الشعور بالحرقان، والوخز، والألم، وتشنجات في الأطراف، أو حتى التنميل.

ما لا تعرفه عن السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز) والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي. تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي. لكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخَّص على أنها داء السكري.

ويمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري، ما لم تُتَّبع الخطوات اللازمة للوقاية منه يحدث السكري الحملي أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة.

تعتمد أعراض السكري على مدى ارتفاع مستوى السكر في الدم وقد لا تظهر أعراض على بعض الأشخاص، وخصوصًا إذا كانت لديهم مقدمات السكري أو السكري الحملي أو السكري من النوع الثاني أما في حال الإصابة بالسكري من النوع الأول، فإن الأعراض عادة ما تظهر بسرعة وتكون أشدّ.